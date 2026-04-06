Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı\'nda çalışmalar devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, inşaatı devam eden Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Eser ile birlikte çalışmaların devam ettiği Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu.

Toplam 1000 metre uzunluğundaki, 1 milyar Türk Lirası yatırım maliyetli Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesi kapsamında 14 bin 850 metre zemin iyileştirme çalışması ve 552 adet fore kazık çalışması yapılacak. Ayrıca, proje tamamlandığında 6 adet yeni nesil akıllı kavşak da Aydın'a kazandırılacak. Proje, Aydın'ın ulaşımına kalıcı çözüm üretecek. - AYDIN