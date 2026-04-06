Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor

06.04.2026 14:46  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 milyar Türk Lirası yatırımla gerçekleştirilen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinin incelemelerini yaptı. Proje tamamlandığında Aydın'a yeni nesil akıllı kavşaklar kazandırılacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, inşaatı devam eden Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Eser ile birlikte çalışmaların devam ettiği Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu.

Toplam 1000 metre uzunluğundaki, 1 milyar Türk Lirası yatırım maliyetli Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesi kapsamında 14 bin 850 metre zemin iyileştirme çalışması ve 552 adet fore kazık çalışması yapılacak. Ayrıca, proje tamamlandığında 6 adet yeni nesil akıllı kavşak da Aydın'a kazandırılacak. Proje, Aydın'ın ulaşımına kalıcı çözüm üretecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Köprülü, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:21:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.