Aydın\'da Yerel Yağışlar Bekleniyor

Aydın'da hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken, kentin doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışların 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde öğle saatleri ve sonrasında yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aydın hava raporuna göre, kentte önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Aydın'ın doğu kesimlerinde ise öğle saatleri ve sonrasında yer yer çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. 15 Ağustos Cumartesi günü Aydın'da sıcaklığın en düşük 23, en yüksek 37 derece olması beklenirken, 16 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 23 ila 35 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 22 ila 35 derece arasında olması bekleniyor.

Meteoroloji raporunda, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde Aydın'ın doğu kesimlerinde özellikle öğle saatleri ve sonrasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimaline dikkat çekildi. 18 Ağustos Salı günü ise yağışlı havanın yerini az bulutlu ve açık havaya bırakması bekleniyor. Bu tarihte sıcaklıkların 22 ila 36 derece arasında olması tahmin ediliyor.