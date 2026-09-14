Aydın Efeler'de okul çevresi denetiminde 304 kişi sorgulandı, 85 işletme kontrol edildi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de okul çevresi denetiminde 304 kişi sorgulandı, 85 işletme kontrol edildi

Aydın Efeler\'de okul çevresi denetiminde 304 kişi sorgulandı, 85 işletme kontrol edildi
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Aydın'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Efeler ilçesinde okul çevrelerinde denetim yapıldı; 304 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken 85 işletme kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aydın'da okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler sıklaştırılırken, Efeler ilçesinde ilk gün 304 şahıs sorgulandı, 85 işletme denetlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde emniyet ekipleri tarafından okul çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 304 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 85 işletme de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Öğrencilerin eğitim dönemini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Efeler, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın Efeler'de okul çevresi denetiminde 304 kişi sorgulandı, 85 işletme kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de okul çevresi denetiminde 304 kişi sorgulandı, 85 işletme kontrol edildi - Son Dakika
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