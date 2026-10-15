Aydın Efeler\'deki Elifkent Sitesi\'nde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın Girne Mahallesi'deki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elifkent Sitesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.