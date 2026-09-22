Aydın\'ın çevre ve iklim sorunları ADÜ çalıştayında 15 masada ele alındı

Aydın'da düzenlenen Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı'nda kentin çevre, atık, su, tarım ve iklim sorunları 15 tematik masada ele alınarak yerel ölçekte uygulanabilir çözüm önerileri değerlendirildi.

Aydın'da çevre, iklim değişikliği, atık ve kaynak yönetimine ilişkin sorunların yerel ölçekte değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Şehir Çalıştayı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek Aydın'ın mevcut durumunu ve öncelikli sorun alanlarını değerlendirdi. "Yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi" yaklaşımıyla gerçekleştirilen çalıştayın temel amacı, Aydın'ın çevre ve kaynak yönetimindeki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kente özgü, uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi oldu. Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada, iklim, afet ve doğa yönetimi, su yönetimi ve sulama verimliliği, denizler ve kıyılar, tarım ve gıda, plastik ve tek kullanımlık ürünler, sanayi ve dönüşüm ekonomisi, enerji ve ulaşım, kentsel alan yönetimi, turizm, sağlık kurumlarında sıfır atık, eğitim ve toplumsal dönüşüm, finansman, yönetişim ile dijitalleşme ve veri yönetimi gibi başlıklar ele alındı. Masa çalışmalarında Aydın'ın çevre ve kaynak yönetimindeki mevcut durumu değerlendirilirken, sorun alanlarının yanı sıra iyi uygulamalar ve yerel ölçekte hayata geçirilebilecek çözüm önerileri de görüşüldü. Çalışmaların sonunda ölçülebilir hedeflerin ortaya konulması amaçlandı. Çalıştayın açılışında yapılan konuşmalarda ise özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal kaynakların korunması, gıda israfının önlenmesi, atıkların geri kazanılması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ile iklim değişikliğinin yerel etkilerine karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, çalıştay kapsamında 15 tematik masada Aydın'ın önceliklerinin belirlenerek uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Üniversitenin süreçte bilimsel koordinasyon, sekretarya ve raporlama görevlerini üstlendiği ifade edildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de israf, atık yönetimi, çevre bilinci ve iklim krizinin küresel ölçekte hissedilmesine rağmen çözüm süreçlerinin büyük ölçüde yerel düzeyde başladığına dikkat çekti. Kent, çalıştayda Aydın'ın mevcut durumunun veriye dayalı olarak değerlendirilerek kente özgü çözüm önerilerinin geliştirilmesinin ve bunların ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesinin amaçlandığını kaydetti. Çalıştayın temel yaklaşımı ise "İsraf Tasarruf Atık Dönüşüm İklim Etkisi" dönüşüm zinciri üzerinden şekillendirildi. Bu kapsamda kaynakların etkin kullanılması, israfın oluşmadan önlenmesi, atıkların doğru yöntemlerle yönetilmesi ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay kapsamında elde edilen veriler, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinin önümüzdeki süreçte Aydın'ın çevre ve iklim politikalarına katkı sunması hedefleniyor. Hazırlanacak çıktıların ayrıca ulusal politika geliştirme süreçlerine ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara yerelden katkı sağlaması planlanıyor. Aydın'daki çalıştay sonuçlarının ilerleyen dönemde düzenlenecek sonuç konferansında kapsamlı şekilde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.