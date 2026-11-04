Aydın\'ın Karacasu ilçesindeki Çamköy\'de sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düştü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu. Çamköy Mahallesi'nde dağın eteklerinden mahalle merkezine kadar inen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Karacasu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, çevreyi adeta beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden sağanak yağışın ardından oluşan sis bulutları, dağların eteklerinden mahalleye kadar indi. Özellikle mahalle çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.