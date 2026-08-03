Aydın Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında

Aydın Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gal arısı, kestane üretimini olumsuz etkiliyor, çiftçiler yardım bekliyor.

Türkiye'nin toplam kestane üretiminde lider ili olan Aydın'da kestane ağaçları gal arısı tehdidi ile baş başa kaldı. Tarım Bakanlığı ve ziraat odaları tarafından gal arısına karşı kullanılan terminatör böcekler yetersiz kaldı. Pek çok bölgede üreticinin ciddi oranda gal arısı tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aydın'da yaklaşık 79 bin dekar alanda binlerce köylünün ana geçim kaynağı olan kestane üretimi yıllar önce görülen dal kanserinin ardından şimdi de gal arısı zararlısı nedeniyle çiftçileri zora soktu. Biyolojik mücadeleden ziyade faydalı böceklerle bertaraf edilmeye çalışılan gal arılarının pek çok bölgede terminatör böcekleri alt ettiği ve her geçen üremeye devam ederek üretimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Kestane üretiminin oldukça yoğun olduğu, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve çevresinde gal arısı zararlısının mücadeleye rağmen halen etkili olduğunu belirten üreticiler sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki kestane üretim alanlarında yapılan kontrollerde kestane üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açan kestane gal arısına karşı çiftçilerin kestane ağaçlarında düzenli kontrol yapmasını, özellikle ağaç diplerindeki sürgünler ile dip delicelerinde oluşan gal yapılarının koparılmasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:24:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.