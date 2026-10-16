Aydın Nazilli\'de Dünya Gıda Günü \'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!\' ile kutlandı

Aydın Nazilli'de Dünya Gıda Günü 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!' ile kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü, 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!' temasıyla Hasköy İlkokulu'nda kutlandı. Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan katıldı; gıdanın, toprağın önemine, ilçenin tarımsal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!" temasıyla 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlandı.
Hasköy İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Hasköy halkı katıldı. Programda, gıdanın ve toprağın yaşamımızdaki önemi vurgulanırken, ilçenin tarımsal zenginliklerinin yenilikçi yaklaşımlarla korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Kaymakam Kan, ayrıca Hasköy Mahalle halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İHA
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