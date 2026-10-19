Aydın Söke'de gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor - Son Dakika
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Aydın Söke'de gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor

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Aydın Söke\'de gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişim amacıyla gıda işletmelerini denetliyor. Denetimlerin aralıksız sürdüğü, güvenilir gıdanın sağlıklı toplumun temeli olduğu belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerle gıda işletmelerinin kontrol edildiği bildirildi. Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında, gıda güvenilirliğine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Güvenilir gıdanın sağlıklı toplumun temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
SağlıkGüncelTarımAydınÇevreSökeSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Söke'de gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor - Son Dakika
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