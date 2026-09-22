Aydın Söke\'de ilçe tarım ekipleri büyükbaş hayvanlar için sonbahar şap aşısı yapıyor

Söke'de hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilçe tarım ekiplerince büyükbaş hayvanlara sonbahar dönemi şap aşılaması yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yürütülen şap aşılama çalışmaları sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, sonbahar dönemi şap aşılama programı kapsamında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yetiştiricilerin hayvanlarının aşılanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, farklı işletmelerde kontroller ve aşılama işlemleri gerçekleştiriyor. Hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen şap aşılama çalışmalarının sonbahar dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.