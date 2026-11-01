Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerine Kasım ayı uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerine Kasım ayı uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerine Kasım ayı uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayı mücadelesi konusunda uyardı. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı plana göre uygulamaların zamanında yapılmasının kaliteli üretim için önemli olduğu bildirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayında bahçelerinde gerçekleştirmeleri gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarına karşı uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turunçgil bahçelerinde sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edilebilmesi için Kasım ayı mücadele planı doğrultusunda gerekli uygulamaların zamanında gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Turunçgil bahçelerinizde sağlıklı ağaçlar, kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edebilmek için" Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" tarafından hazırlanan "Kasım Ayı Mücadele Planı " doğrultusunda gerekli kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarını zamanında gerçekleştirmeniz büyük önem taşımaktadır. Kasım ayı Turunçgil Tarım Takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım için önerileri takip etmeyi unutmayınız" denildi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelAdanaTarımAydınÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Orhan Gencebay ve Tarkan’ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti
Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
10:44
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:52:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerine Kasım ayı uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android