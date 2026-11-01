Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü turunçgil üreticilerine Kasım ayı uyarısı yaptı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Kasım ayında bahçelerinde gerçekleştirmeleri gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarına karşı uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turunçgil bahçelerinde sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edilebilmesi için Kasım ayı mücadele planı doğrultusunda gerekli uygulamaların zamanında gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Turunçgil bahçelerinizde sağlıklı ağaçlar, kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edebilmek için" Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" tarafından hazırlanan "Kasım Ayı Mücadele Planı " doğrultusunda gerekli kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarını zamanında gerçekleştirmeniz büyük önem taşımaktadır. Kasım ayı Turunçgil Tarım Takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım için önerileri takip etmeyi unutmayınız" denildi.