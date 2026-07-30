Aydıncık’taki orman yangınında 80 hane tahliye edildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan yoğun müdahale devam ediyor. Mersin Valiliği, yangına 325 personel ve 115 araçla müdahale edildiğini, tedbir amacıyla 80 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 09.18 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopter müdahale ederken, karadan ise Orman Teşkilatı, AFAD, Jandarma, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 32 arazöz ve 11 su ikmal aracının da bulunduğu toplam 115 araç ile 325 personel görev yapıyor.

Söndürme çalışmalarına ayrıca Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek veriyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevlerin yerleşim alanları ile seralara yaklaşması üzerine ekipler bu bölgelerde tedbirlerini artırdı. Yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor.

80 hane tahliye edildi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde tedbir amacıyla 80 hanenin tahliye edildiği, 50 vatandaşın ise güvenli bölgelere nakledildiği bildirildi. Bölgede vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

D-400 yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yangın nedeniyle kontrollü olarak ulaşıma kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikametinin yeniden araç trafiğine açıldığı belirtilirken, ulaşımın ayrıca Gülnar güzergahı üzerinden de sağlandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, bölgede tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulandığı belirtilirken, yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonuyla aralıksız sürdüğü bildirildi.