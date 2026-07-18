Aydoğan Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Aydoğan Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı

Aydoğan Köyü\'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı
18.07.2026 10:38
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Erzincan Refahiye'de Aydoğan köyü konağı açıldı, Kaymakam Taşkıran köylülerle buluştu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde yapımı tamamlanan köy konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran katıldı.

Taşkıran, törende yaptığı konuşmada, köy konağının Aydoğan köyüne hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Taşkıran, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Açılışı gerçekleştirilen köy konağı, düzenlenen törenin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydoğan Köyü'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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