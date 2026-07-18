Aydoğan Köyü\'nde Yeni Konağın Açılışı Yapıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde yapımı tamamlanan köy konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran katıldı.

Taşkıran, törende yaptığı konuşmada, köy konağının Aydoğan köyüne hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Taşkıran, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Açılışı gerçekleştirilen köy konağı, düzenlenen törenin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. - ERZİNCAN