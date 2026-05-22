Ayranpınar\'da Peynirler Buz Mağarasında Saklanıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde vatandaşlar, peynirlerini yüzyıllardır kullanılan buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Köy sakinleri, Erzincan'a 61 kilometre uzaklıktaki doğal buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanarak peynirlerini çuvallar içerisinde saklıyor. Mayıs ayında bırakılan peynirlerin ekim ayına kadar mağarada bekletilerek kış aylarında tüketildiği belirtildi.

Köylüler, söz konusu yöntemin eski dönemlerden bu yana sürdürüldüğünü ifade ederek, daha önce çevre köylerden de peynir getirildiğini ve mağarada toplamda 20 tondan fazla ürün saklandığını aktardı.

Buz mağarasında muhafaza edilen peynirlerin kendine özgü bir lezzete sahip olduğu da köylüler tarafından dile getirildi.

Eskiden ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde bölgeye katırlarla gelindiğini belirten vatandaşlar, mağaranın aynı zamanda geçmişte önemli bir ticaret noktası olarak da kullanıldığını söyledi. - ERZİNCAN