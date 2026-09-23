Ayvalık\'ta 8-10 milyon liralık pompalar ıslak mendil nedeniyle arızalanabiliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde BASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında, şebekeyi tıkayan atıkların başında ıslak mendillerin geldiği görüldü. Yetkililer, ıslak mendillerin yanı sıra çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri ve kağıt havlu gibi atıkların kesinlikle tuvaletlere atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

BASKİ Ayvalık Müdürlüğü ekiplerinin kanalizasyon şebekesinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında ortaya çıkan görüntüler, sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

Özellikle tuvalet giderlerine atılan kullanılmış ıslak mendillerin kanalizasyon hatlarında birikerek ciddi tıkanıklıklara neden olduğu belirtildi. Islak mendillerin yanı sıra çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, kağıt havlu ve benzeri atıkların da kanalizasyon sistemine atılması şebekenin sağlıklı çalışmasını engelliyor.

Milyonluk pompalara zarar verebiliyor

Kanalizasyon hatlarında biriken bu atıkların yalnızca boruları tıkamakla kalmadığı, terfi merkezlerine kadar ulaşarak burada bulunan pompalara da ciddi zarar verebildiği ifade ediliyor.

Çapına ve kapasitesine göre fiyatları 8-10 milyon liraya kadar ulaşabilen pompaların, kanalizasyona atılan yabancı maddeler nedeniyle arızalanabildiği, hatta kullanılamaz hale gelebildiği belirtiliyor.

BASKİ işçilerinin yoğun çalışmalar sonucunda kanalizasyon şebekesinden çıkardığı büyük miktardaki kullanılmış ıslak mendil ve benzeri atıklar ise vatandaşların günlük yaşamda yaptığı küçük bir hatanın altyapıda ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

"Tuvalete değil, çöp kutusuna"

BASKİ yetkilileri vatandaşlara çağrıda bulunarak; özellikle ıslak mendil, kağıt havlu, çocuk bezi ve kadın hijyen ürünlerinin tuvalet giderlerine kesinlikle atılmaması, bu tür atıkların çöp kutularına bırakılması gerektiğini vurguluyor.

Islak mendillerin önemli bir bölümünün sentetik lifler içermesi nedeniyle suda tuvalet kağıdı gibi kolaylıkla parçalanmadığı, kanalizasyon sistemlerinde birikerek tıkanıklığa neden olabildiği biliniyor.

Aynı zamanda bu ürünlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkabilen mikroplastik ve mikrofiberlerin su kaynakları ve çevre açısından da sorun oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.