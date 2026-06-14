Ayvalık\'ta "Su Mirası" masaya yatırıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nın üçüncüsünde, "Ayvalık Su Mirasını Geleceğe Taşıyabilir mi?" başlığı ele alındı. Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane'de geniş katılımla gerçekleşen buluşmada, kentin su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir yönetimi ve geleceğe taşınmasına yönelik öneriler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kent Buluşmaları'nın katılım, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla farklı konularda devam edeceğini belirterek, bu kez yalnızca çevresel bir meseleyi değil, Ayvalık'ın geçmişini, bugününü ve yarınını ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme aldıklarını söyledi.

Ayvalık'ın su kaynakları ve su kültürünün sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Ergin, "Su, yalnızca yaşamın vazgeçilmez kaynağı değil, aynı zamanda kentlerin hafızasını ve kimliğini şekillendiren en değerli miraslardan biridir. Ayvalık da yüzyıllardır denizi, çeşmeleri, kuyuları, sarnıçları ve doğal su kaynaklarıyla yaşamını sürdürmüş, kültürünü bu zengin miras üzerine inşa etmiştir" dedi.

İklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve yaz aylarında yoğunlaşan turizm hareketliliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret eden Ergin, suyun artık sınırsız bir kaynak olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Geçmişin bilgi birikimiyle günümüz bilimini buluşturmanın önemine değinen Ergin, yağmur suyu hasadı, tarihi sarnıç kültürünün yeniden değerlendirilmesi, yağmur bahçeleri ve sürdürülebilir kent planlamasının Ayvalık için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında deniz suyunun arıtılarak kullanılmasına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Başkan Ergin, gelecekte su ihtiyacının karşılanması için bu seçeneğin değerlendirilebileceğini belirtti. Dünyada Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, İspanya ve Avustralya gibi birçok ülkenin deniz suyundan yararlandığını hatırlatan Ergin, bu yöntemin yağış ve barajlara bağımlılığı azaltarak güvenilir bir su kaynağı oluşturabileceğini söyledi.

Sürecin başarıya ulaşabilmesi için yerel yönetimler, üniversiteler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak akıl doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getiren Ergin, "Suyun geleceği, kentimizin ve gelecek kuşaklarımızın geleceğidir. Bu buluşmanın farklı görüşlerin paylaşılacağı ve Ayvalık'ın sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak önemli bir platform olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de söz alarak su yönetimi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik konusunda görüş ve önerilerini paylaştı. - BALIKESİR