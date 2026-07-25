Bakan Çiftçi Aziziye’de toplu açılışlara katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında adının verildiği Millet Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu Alaca Şehitliği, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Termal Butik Otel'in toplu açılış törenine katıldı.

Konuşmasında Erzurum'un tarihi ve manevi mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, büyükşehirler arasında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ilk tamamlayan ilin Erzurum olduğunu belirtti.

Aziziye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin adını taşıyan Millet Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Bakanı Çiftçi, Erzurum'da görev yaptığı dönemin meslek hayatındaki en özel dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Erzurum bu tür güzelliklerle anılmayı hak ediyor. Burası yolların, suların ve medeniyetlerin kesiştiği kadim bir şehir. Ben bu şehri sevdim, hala da sevmeye devam ediyorum" dedi.

Bakanı Çiftçi, hayata geçirilen yatırımların iş birliği ve ortak gayretin ürünü olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum, Sahipsiz Hayvanlar Konusunda İlkler Arasında Yer Aldı

Erzurum'un sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu konusunda büyükşehirler arasında çalışmaları ilk tamamlayan il olduğunu ifade eden Bakanı Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin iş birliği sayesinde önemli bir başarı elde edildiğini belirtti. Aziziye Belediyesi tarafından hizmete alınan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bu sürece önemli katkı sağlayacağını kaydeden Bakanı Çiftçi, Alaca Şehitliği'nin ihyası ile Millet Bahçesi ve Termal Butik Otel gibi yatırımların da Erzurum'un tarihi, sosyal ve kültürel hayatına değer katacağını ifade etti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'da yaptığı konuşmada, "Aziziye'miz için aşkla, şevkle ve büyük bir heyecanla ürettiğimiz projelerimizin Toplu Açılış Töreni'ni adeta bir bayram şöleni coşkusuyla gerçekleştirdik.

Açılış kurdelesini kestiğimiz yatırımlarımızla geçmişimize "vefa" dedik, bugünümüze "hizmet" dedik, geleceğimize "yatırım" dedik. Alaca Şehitliği'nin İmarı ve İhyası, Vali Mustafa Çiftçi Millet Bahçesi, Butik Otel ve VIP Aile Havuzları, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizle dört yatırımın dördü için de aynı anda "Ya Allah, Bismillah!" dedik. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan; İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e, Erzurum Valimiz Aydın Baruş'a, Önceki Dönem İçişleri Bakanımız ve AK Parti Milletvekilimiz Selami Altınok'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve AK Parti İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'na kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İlçe belediye başkanlarımıza, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza, meclis üyelerimize, kamu kurumlarımızın kıymetli yöneticilerine, muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize ve tören alanımıza renk katan çok kıymetli Aziziyeli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizde durmak yok. Azimle ve gayretle çalışmaya, Aziziye'miz için koşmaya ve koşturmaya devam" şeklinde konuştu.

Törene, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.