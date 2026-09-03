Beykoz Metro Hattı İçin 2027 Hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın detay projelerinin tamamlanarak yatırım programına alınması ve 2027 yılında projeye başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i Beykoz Belediyesi'nde ziyaret etti.

Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından gerçekleşen ziyarette, metro projesi başta olmak üzere Beykoz'un ulaşım yatırımları ele alındı. Bakan Uraloğlu, hattın detay projelerinin tamamlanarak yatırım programına alınması ve 2027 yılında projeye başlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da yer aldı. Beykoz'un ulaşım geleceği açısından önemli başlıkların değerlendirildiği görüşmenin merkezinde, ilçenin uzun yıllardır beklediği Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı yer aldı.

Metroda yeni dönem

Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesinin ardından gerçekleşen ziyaret, projenin bundan sonraki süreci açısından da önem taşıdı. Bakan Uraloğlu, Beykoz halkının uzun zamandır beklediği metro hattının Bakanlık tarafından üstlenildiğini hatırlatarak, proje için önlerindeki yol haritasını açıkladı. Uraloğlu, detay projelerin hazırlanmasının ardından hattın yatırım programına alınmasını ve 2027 yılında projeye başlanmasını hedeflediklerini belirtti. Kesin tarihlerin ilerleyen süreçte netleşeceğini ifade eden Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı için "Bu bence en önemli projemizdi. Hayırlı olsun Beykoz'umuza" dedi.

"Bugün biraz daha ete kemiğe bürünmüş halini konuştuk"

İstanbul programı kapsamında Beykoz Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Geçmişte kara yolundan demir yoluna kadar ulaştırma adına neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. Bugün biraz daha ete kemiğe bürünmüş bir halini konuşmuş olduk. Başladığımız işler var, ilan ettiğimiz işler var. Onları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Beykoz'un ulaşım projeleri masaya yatırıldı

Görüşmede metro projesinin yanı sıra Beykoz'daki kara yolu yatırımları, kavşaklar ve bağlantı yolları da değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, kara yolu konusunda gündemlerinde bulunan 4-5 başlığın büyük bölümünde mutabakata vardıklarını, bazı projelerde ise yapım çalışmalarının başladığını söyledi. Çevresel şartlar nedeniyle bazı projelerde özel izin süreçlerinin bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde takip edildiğini kaydetti.

Kavşaklar ve bağlantı yolları için çalışma yapıldı

Bakan Uraloğlu, Beykoz'un ulaşım sorunlarının çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bakanlık olarak katkı sunacaklarını belirterek, öncelikli olarak iki kavşağın tamamlanması, ardından bağlantı yollarının hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yapımı devam eden hastanenin bağlantı yolu da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı. Beykoz Belediyesi'nin bu konudaki talebini değerlendireceklerini belirten Uraloğlu, yol Bakanlığın doğrudan sorumluluğunda bulunmasa da yapılabilecek bir iş birliği olup olmadığının yerinde inceleneceğini söyledi.

Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliği

Bakan Uraloğlu, Beykoz'daki çalışmaların merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Burada kıymetli olan şudur; yerel yönetimle merkezi yönetimin belediyelerde yaptığı güzel işlerin örneklerini İstanbul'daki belediyelerimizle beraber de vermeye gayret edeceğiz. Güzel bir işbirliğimiz var" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, hayata geçirilecek ulaşım yatırımlarının yalnızca Beykoz'a değil, Ümraniye ve Üsküdar başta olmak üzere İstanbul'un ulaşım sistemine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Beykoz'un ulaşım geleceğini adım adım takip ediyoruz"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de ziyaret dolayısıyla Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, Beykoz'un özellikle metro başta olmak üzere ulaşım yatırımlarını yakından takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Gürzel, "Beykoz'umuzun yıllardır beklediği metro projesinde çok önemli bir eşiği geride bıraktık. Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattımızın Bakanlığımız tarafından üstlenilmesinin ardından bugün Sayın Bakanımızla projenin bundan sonraki aşamalarını ve ilçemizin diğer ulaşım ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde değerlendirdik" dedi.

"Çözüm odaklı şekilde takip ediyoruz"

Gürzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beykoz'un ulaşım sorunlarını yalnızca konuşmakla kalmıyor; ilgili bütün kurumlarımızla birlikte çözüm odaklı şekilde takip ediyoruz. Metrodan kavşaklara, bağlantı yollarından hastanemizin ulaşımına kadar ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını Sayın Bakanımızla bir kez daha değerlendirdik. Beykoz'umuz adına gösterdikleri yakın ilgi ve destek için kendilerine teşekkür ediyorum."

Hedef 2027

Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nda bundan sonraki süreçte detay proje çalışmalarının ilerletilmesi, projenin yatırım programına alınması ve ardından yapım sürecine geçilmesi öngörülüyor.

Bakanlığın hedefi, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından metro projesine 2027 yılında başlamak olduğu belirtildi.