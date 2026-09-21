Bakan Yumaklı Erzincan'da 30 dönümde 90 dönüm verimi olan jeotermal serayı inceledi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Erzincan'da 30 dönümde 90 dönüm verimi olan jeotermal serayı inceledi

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Bakan Yumaklı Erzincan\'da 30 dönümde 90 dönüm verimi olan jeotermal serayı inceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'daki jeotermal serada incelemelerde bulundu. Yumaklı, 30 dönümlük serada topraksız tarımla 90 dönümlük geleneksel alana eşdeğer üretim yapıldığını ve pestisit kullanılmadığını belirtti. Jeotermal enerji maliyetleri azaltıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'daki jeotermal serada incelemelerde bulunarak, modern üretim teknikleri ile enerji kaynaklarının bir arada kullanılmasının tarımsal üretime önemli katkı sağladığını belirtti.

Erzincan programı kapsamında jeotermal enerjiyle üretim yapılan serayı ziyaret eden Yumaklı, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serada topraksız tarım yöntemiyle üretim gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, alan verimliliğine dikkati çekti.

Yumaklı, 30 dönümlük serada, 90 dönümlük geleneksel topraklı tarım alanından alınabilecek miktarda üretim gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Üretimin kontrollü ve izole koşullarda gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, serada yetiştirilen ürünlerde pestisit kullanılmadığını söyledi.

Jeotermal enerjinin sera üretiminde enerji maliyetlerinin azaltılması açısından da önemli avantaj sunduğunu kaydeden Yumaklı, bu kaynakların tarımsal üretimle birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Bakan Yumaklı, organize tarım bölgelerinin Bakanlığın orta vadeli planları ve uygulama stratejileri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Modern üretim tekniklerinin enerji kaynaklarıyla bir arada kullanılmasının bu bölgelerin öne çıkmasındaki nedenlerden biri olduğunu aktaran Yumaklı, bu alanlarda gerçekleştirilen üretimin hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sunduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, "Hem kendi ihtiyacımız için bunları üretiyoruz. Hem de çok ciddi bir ihracatımız var. İnşallah bunu geliştirerek devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı Erzincan'da 30 dönümde 90 dönüm verimi olan jeotermal serayı inceledi - Son Dakika
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