Balçova Teleferik Tesisleri'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması - Son Dakika
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Balçova Teleferik Tesisleri'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması

Balçova Teleferik Tesisleri\'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması
21.07.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balçova Teleferik Tesisleri, AB standartlarında bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı gününden itibaren geçici süreyle hizmete kapatılıyor. Çalışmalar tamamlandığında tesis yeniden ziyaretçilere açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında hizmet veren Balçova Teleferik Tesisleri'nde, ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk kapsamında detaylı bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Tesisler, 21 Temmuz Salı gününden itibaren geçici süreyle hizmete kapalı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında hizmet sunduğu Balçova Teleferik Tesisleri'nde ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk kapsamında detaylı bakım ve yenileme çalışması yapılacak. Gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle tesisler, 21 Temmuz Salı gününden itibaren geçici süreyle hizmet vermeyecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir ayaklarınızın altında

İzmir'de 1974'te kurulan, 2015 yılında AB standartlarına uygun olarak yenilenen tesiste, 810 metrelik hatta saatte bin 200 yolcu taşınabiliyor. 20 adet 8'er kişilik kabinler ile yapılan yolculuk süresi yaklaşık 3 dakika sürüyor. İzmir'in eşsiz Körfez manzarasının kuş bakışı görülebilmesi için kabinden indikten sonraki giriş bölümünde seyir terasları bulunuyor. Bu alanda dürbünlerle manzara seyrediliyor. İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tesisleri her ay binlerce kişi ziyaret ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Balçova Teleferik Tesisleri'nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması - Son Dakika

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