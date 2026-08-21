Balıkçılar Sezona Hazır, Vira Bismillah Dedi

İzmir'de tekne ve av ekipmanlarının onarım ve bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları günü bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan balıkçı barınağında hareketli günler yaşanıyor. Kıyıda, teknelerinin, yırtılan ağlarının ve diğer av malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçıların birçoğu teknelerini suyla buluşturdu. Uzun emekler sonucu onarım işlemlerini gerçekleştirdikleri ağları özenle teknelere yükleyen balıkçılar, yasağın biteceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ege Bölgesi Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy "Gemilerimiz, her sene olduğu gibi 2026-2027 balıkçılık av sezonu hazırlıklarını tamamladı. Personelin gelmesini bekliyoruz. Denizden çok umutluyuz. Bu sene öngörülerimiz doğrultusunda Karadeniz'de palamudun, Marmara'da hamsinin ve Ege'de sardalyanın bereketli olacağını düşünüyoruz. İnşallah her şey iyi olur. Hem halkımız bol balık yer hem de balıkçımızın yüzü güler. Geçen sezonumuz ne çok iyi ne de çok kötü geçti. Balıkçılarımız masraflarını çıkardılar ama her yıl olduğu gibi bu seneki bakım sürecinde de yeniden borçlandılar" diye konuştu.

"Karadeniz'de palamut oldukça bol gözüküyor"

İlk önceliklerinin, halkın bol ve ucuz balık tüketebilmesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "İnsanlarımızı ucuz balık yemeye alıştırmalıyız. Dünyanın en faydalı gıdalarından biri balıktır ve bunu toplumumuza bolca yedirmemiz gerekir. Personel maaşları, teknelerin ağ giderleri ve yakıt maliyetleri bu yıl balıkçımızı biraz zorlayacak. Allah da karşılığını denizde veriyor. Bu sene Karadeniz'de gözüken palamut oldukça bol. En son 2005 yılında böyle bir bolluk olmuştu. Bu yılki potansiyel, o dönemin bile üzerinde görünüyor. Marmara'da hamsi, Ege'de ise sardalya için durum aynı şekilde umut verici. 1 Eylül'ü bekliyoruz. 'Rastgele' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balığın ihtiyacı karşılayacak kadar tutulmasını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Fazla avlayıp balık unu ya da balık yemi fabrikalarına vermek istemiyoruz. Küçük balıkların da büyümeye ihtiyacı var. Eğer denizlerimizde günübirlik kota uygulayamıyorsak bile belirli bölgeleri 1-2 aylığına ava kapatıp nadasa bırakalım. Özellikle yavru balıkların yoğun olduğu alanları korumaya alıp, 2 ay sonra yeniden avcılığa açabiliriz. Amacımız denize çıktığımızda 9 ay boyunca dolu dolu balıkçılık yapabilmek."

"Sezona tamamen hazırız"

Yeni sezon öncesi ilk olarak ağların onarımlarını yapıp eksikliklerini giderdiklerinden bahseden balıkçı Emre Uzun, "Teknelerimizi karaya çektik. Boya işlemlerini gerçekleştirdik. Yıllık rutin muayenelerimizi tamamladık. Daha sonra cihazlarımızın, motorlarımızın ve makinelerimizin kontrollerini tamamladık. Sezona tamamen hazırız. Şu an için herhangi bir eksiğimiz yok. Yeni sezon heyecanı var" dedi.

Denizin güzel göründüğünü söyleyen Uzun, "Karadeniz'de palamut, Ege'de hamsi ve sardalya var. Hemen her yerde bir hareketlilik mevcut. Bizim için balığın çok olmasından ziyade, bu avdan elde edeceğimiz gelir önemli. Balığın aşırı bol olup para etmemesinden ziyade, miktarının kararında olması ve tüm balıkçıların para kazanabilmesi çok daha kıymetli. Hepimizin güzel bir sezon geçirmesi ve herkesin bereketli kazançlarla evine dönmesi en büyük temennimiz. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Umutluyuz" cümlelerine yer verdi.

Yeni sezon için ağ tamiri yapan ve yaptığı onarım sürecini anlatan balıkçı İsmail Kurtuluş, şöyle konuştu:

"İşleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok fazla süremiz kalmadı. Bu zaman zarfında ağları bitirmemiz gerekiyor. Ağlar denizin dibine takılmaktan, akıntılardan ya da sudaki herhangi bir cisimden dolayı yırtılıyor. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu işte geride kalmak gibi bir lüksümüz yok. Yorucu oluyor. Bundan sonrası artık denize çıkmak."