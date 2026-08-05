Balıkesir Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Balıkesir Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor

Balıkesir Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor
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Gönen-Yenice Barajı'nda su seviyesi 10,16 puan düştü; vatandaşlar su tasarrufuna dikkat etmeli.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 5 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre Balıkesir'deki İkizcetepeler ve Gönen-Yenice barajlarında su seviyeleri düşmeye devam ediyor. 24 Temmuz'dan bu yana en dikkat çekici gerileme, 10,16 puanlık düşüşle Gönen-Yenice Barajı'nda yaşandı.

Balıkesir'de etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları ve artan su tüketimi, baraj doluluk oranlarını etkilemeye devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 5 Ağustos 2026 tarihli güncel verilerine göre, İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 66,89, Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 53,27 olarak ölçüldü.

24 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan verilere göre İkizcetepeler Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 69,88, Gönen-Yenice Barajı'nda ise yüzde 63,43 seviyesindeydi.

Son verilere göre yaklaşık iki haftalık süreçte İkizcetepeler Barajı'nda 2,99 puanlık, Gönen-Yenice Barajı'nda ise 10,16 puanlık düşüş yaşandı. En büyük gerilemenin Gönen-Yenice Barajı'nda gerçekleşmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, su seviyelerindeki düşüşte yaz aylarında artan buharlaşmanın, içme suyu tüketimindeki yükselişin ve özellikle Gönen Ovası'nda çeltik üretimi için sürdürülen yoğun tarımsal sulamanın etkili olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, mevcut su kaynaklarının korunabilmesi için vatandaşların su tasarrufuna özen göstermesi ve suyun planlı şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Balıkesir Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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