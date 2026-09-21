Balıkesir Burhaniye\'de kazı alanı genişletilecek, 6 tescilsiz meşe ağacı kesilecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde bulunan Adramytteion Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde yaklaşık 750 metrekarelik Roma villasının önemli bölümlerinin ortaya çıkarıldığı özel kazı alanında, kazı sahasının genişletilmesi amacıyla 6 tescilsiz meşe ağacının kesilmesine karar verildiği öğrenildi.

Roma villasının ortaya çıkarıldığı özel kazı alanında çalışmaların genişletilerek daha derin ve kapsamlı şekilde sürdürülmesi için Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından alanda bulunan 6 tescilsiz meşe ağacının kesilmesine yönelik karar alındığı bilgisine ulaşıldı. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze yetkililerinden edinilen bilgilere göre ise, söz konusu parsel içerisinde 4 adet tescilli ağacın da bulunduğu ve bu ağaçların kesim kapsamında olmadığı bildirildi.

Antik kentin tarihine ilişkin yeni buluntulara ulaşılması amacıyla kazı çalışmalarının bütünlüğü için ağaçların önemli kazı noktalarında bulunmasından dolayı kesim kararı çıktığı belirtildi.

Adramytteion'daki kazı alanında daha önce de Roma dönemine ait hamam yapısı ve yer altı ısıtma sistemi gibi önemli kalıntılara ulaşılmıştı.