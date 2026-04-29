Balıkesir\'de haşereye geçit yok

Balıkesir'de haşereyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ürünler ve son teknolojiye sahip cihazlar kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, güçlü kadrosu ve modern teknolojiye sahip cihazlarıyla vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmesi için 12 ay kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerini bu mücadeleye destek vermeye davet eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kendi öz malımız olan en yeni ekipmanlarla sahadayız. Biz, çalışmalarımızı sürdürürken hemşerilerimden özel mülklerinde bulunan su birikintilerini kontrol etmelerini istiyoruz. Evlerin önünde veya bahçelerde su birikintilerine izin vermeyelim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Şefliği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Personelle bir araya gelen Akın'a BBB Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke ve BBB Veteriner İşleri Şube Müdürü Caner Nergizlioğlu da eşlik etti. Tüm personelle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Akın, sahada yürütülen projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Balıkesir'in 20 ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik haşereyle mücadele çalışmasını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dijital takip sistemleriyle desteklenen modern ekipmanla ve deneyimli personeli ile sahada tam kadro görev yapıyor. Hemşehrilerinin daha rahat bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelenin 12 ay boyunca kesintisiz sürdüğünü belirten Akın, vatandaşlara da bu mücadeleye ortak olma çağrısında bulundu.

"Türkiye'nin en yeni ekipmanlarına sahibiz"

Balıkesir'in 20 ilçesinde 12 ay boyunca aralıksız olarak haşereyle mücadelenin planlı ve aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kendi öz malımız olan ekipmanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haşere Mücadele faaliyetleri kapsamında 104 ilaçlama personelimiz, 18 ekip sorumlusu, 58 ilaçlama aracımız görev yapmaktadır. 10 Mist Blower, 30 Kanal Sisleme, 10 Elektrikli ULV, 100 Sırt Pompası, 13 Atomizör, 25 El Tipi ULV, 50 Pulverizatörlü ULV makinesi olmak üzere toplam 238 ekipman kullanılıyor. Türkiye'deki bu alanda en yeni ekipmanlara sahip noktadayız. Bu işi kendi bünyesinde götüren belediyelerin başında geliyoruz. Bir yılda 600 binden fazla karasinek kaynağına ilaçlama yaptık. 50 bine yakın sivrisinek larva uygulaması gerçekleştirdik. Bizim mücadelemiz sadece bir, iki ay süren bir çalışma değil. 12 ay boyunca haşereyle mücadele çalışmalarımız sürüyor. Haşere mücadele faaliyetlerinde kullanılan biyosidal ürünlerimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olup akredite laboratuvarlar tarafından sürekli kontrolleri yaptırılmakta ve sonucunun uygunluğu tarafımızca takip edilmektedir" diye konuştu.

Akın'dan ortak mücadele çağrısı

Sivrisineklerin en büyük üreme kaynağının durgun su birikintileri olduğuna dikkat çeken Akın, hemşehrilerine önemli uyarılarda bulunarak haşereyle mücadeleye destek vermeye davet etti. Vatandaşların alacağı bireysel önlemlerin hayati önem arz ettiğine dikkat çeken Akın, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra hemşerilerimden özel mülklerinde bulunan su birikintilerini kontrol etmelerini istiyoruz. Evlerin önünde veya bahçelerde su birikintilerine izin vermeyelim. Mücadelemiz, Balıkesir Ailemin desteğiyle daha da güç kazanarak güzel sonuçlar verecektir. Daha huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirmek için bu basit ama etkili önlemleri hep birlikte alalım. Konuyla ilgili şikayet, ihbar ya da talepler için 444 40 10 iletişim merkezimizi arayabilirsiniz. Ekiplerimiz en kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahale edecektir" şeklinde konuştu. - BALIKESİR