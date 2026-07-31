Balıkesir’in hava kalitesini artıyor - Son Dakika
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Balıkesir’in hava kalitesini artıyor

Balıkesir’in hava kalitesini artıyor
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"Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların konutlarında doğalgaz dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

"Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların konutlarında doğalgaz dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Proje ile hava kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve daha temiz bir yaşam ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde toplam 55 binada doğalgaz dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışmaların etaplar halinde tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hava kalitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Daha temiz bir çevre hedefleniyor

Hava kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen doğalgaz dönüşüm projesinin ikinci etabı olan Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde çalışmalar başladı. Daha önce merkez ilçelerde birinci etabı gerçekleştirilen projenin ikinci ve son etabı olan Savaştepe ve İvrindi ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda doğalgaz dönüşümüne uygun olan bağımsız bölümler tespit edilirken, belirlenen konutlarda dönüşüm çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması hem de vatandaşların daha çevreci, güvenli ve ekonomik bir ısınma sistemine kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Balıkesir’in hava kalitesini artıyor - Son Dakika

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