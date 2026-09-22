Bartın\'da doğal miras çalışmalarında sit alanı sayısı 2 yılda 20\'ye ulaştı

Geçmişi MÖ 3000'li yıllara uzanan, antik dönemdeki nehir ticareti ve batı Karadeniz'deki stratejik konumu nedeniyle tarihi bir öneme sahip Bartın'ın doğal mirası yürütülen yoğun çalışmalarla koruma altında tutuluyor. Doğal güzelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmak amacıyla son 2 yılda yürütülen çalışmalarda, doğal sit alanı olarak tespit edilen yer sayısı 20'ye çıkarılırken, korunma statülerinde ise düzenlemeler yapıldı

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünce yürütülen doğal sit alanlarının tespiti, tescili, koruma statülerinin belirlenmesi yönündeki çalışmalar aralıksız sürüyor. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetilmesi süreçlerinde önemli sorumluluk üstlenen ekiplerin son 2 yılında yürütülen çalışmalarda, kentteki 19 adet olan sit alanına Güzelcehisar-Büyükkızılkum'u ekleyerek, sayıyı 20'ye çıkardı. Yürütülen çalışmalarda listede bulunan 20 sit alanın koruma statüsünde ise yeniden değerlendirdi. Ekiplerin, bölgede 3 farklı bölgede sit alanın tescil edilerek koruma altına alınması için yürüttüğü çalışmalarda ise önemli mesafe kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca bu 3 potansiyel SİT alanı için Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma (ETBAR) raporu hazırlanarak, İl Müdürlüğüne gönderildiği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) verilerine göre Bartın sınırları içerisinde 20 adet doğal sit alanı, 13 adet anıt ağaç ve 3 adet mağara olmak üzere toplam 36 tescilli koruma alanı bulunurken, listedeki 20 sit alanı ve koruma dereceleri ise şöyle açıklandı:

"El değmemiş koyları, kıyı şeridi ve doğasıyla Göçkündemirci ile sarkıt ve dikitlerle süslü 169 metre uzunluğunda doğal bir mağara, 1. Derecede SİT alanı, Güzelcehisar Lav Sütunları, Tekke Önü (kale kalıntısı), Tavşan Adası, Poseidon Mabedi, Kuşna Kayalıkları ve Ulukaya Şelalesi Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlendi. Güzelcehisar-Büyükkızılkum, Bartın Irmağı, Bozköy (Çakrazboz), ağaç tünelin bulunduğu Safranbolu Yolu, Çakraz (Çakrazova- Çakrazşeyhler), Hasandede Türbesi, Amasra Boztepe ve Amasra Eski Yol (Kuzeyi), Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Amasra TTK Lojmanı, Amasra Mezarlık (Kuzeyi), Çakraz (Çakrazova-Çakrazşeyhler) ve Tekkeönü Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tespit edildi."

Kkıyı alanları, ormanları, mağaraları, şelaleleri, jeolojik oluşumları ve doğal peyzaj değerleriyle Batı Karadeniz'in önemli doğal miras alanlarından birini oluşturan Bartın'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) verilerine göre il sınırları içerisinde 20 adet doğal sit alanı, 13 adet anıt ağaç ve 3 adet mağara olmak üzere toplam 36 tescilli koruma alanı yer alıyor.

SİT alanlarına yatırım yapmak isteyenlerin yol haritası

Bartın'daki doğal sit alanları içerisinde yatırım yapmak isteyenler için ise izlenecek yol haritası ise şöyle duyuruldu:

"İlimiz doğal sit alanları içerisinde yatırımcı kurum/kuruluş ve şahıslar tarafından yapılması talep edilen uygulamalar için Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (tvk.csb.gov.tr) yer alan "TVK Bölge Komisyonlarına Başvuru Evrakları"nda belirtilen bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğümüze başvuru yapılması halinde, söz konusu talepler İl Müdürlüğümüz raportörlüğünde değerlendirilmek üzere Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmekte ve alınan kararlara göre işlemlerin takibi yapılmaktadır. İzin alınmadan yapılan uygulamaların tespit edilmesi halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9'uncu ve 65'inci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kurum olarak temel hedefimiz, Bartın'ın doğal mirasını koruma altına almak ve kamuoyunda doğaya karşı farkındalık oluşturmaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın da duyarlılığı ve katkısı büyük önem arz etmektedir. Bartın'da yaşayan herkesi, doğal sit alanlarımıza sahip çıkmaya ve onları korumaya davet ediyoruz."