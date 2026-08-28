Bartın\'da Tarihi Bina Çöktü

Bartın şehir merkezinde bulunan tarihi binalardan birinin çatısında yağışlar sonrası çökme yaşandı.

Hamam Sokağı'nda bulunan file ile çevrili olan tarihi bina, il genelinde yaşanan sağanak yağışlar sonrasında hasar aldı. Sağanak sonrası çatıda çökme yaşandı. Öğle saatlerinde bir tarafının çöktüğü görülen çatıda 16.00 sıralarında yeniden çökme yaşandı. Kiremitlerin evin içerisine düşmesi ve binanın boş olması sebebiyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Binanın kaldırımın hemen üst kısmında bulunması vatandaşlara tedirginlik yaşatıyor.