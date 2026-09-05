Bartın\'daki iki baraja 145 bin sazan yavrusu bırakıldı, Vali Arslan korunması çağrısı yaptı

Bartın'da 2 barajda toplam 145 bin adet Sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve bilimsel esaslara dayalı balıklandırma çalışmaları hedefiyle yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde yavru sazan balıkları barajlarla buluşturuldu.

Kozcağız Barajı'nda 85 bin adet Sazan balığı salımı

Kozcağız Barajı'nda gerçekleştirilen 85bin adet sazan balığı yavrusu salımı programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da katıldı. Balık salımın gerçekleştiren Vali Arslan, balıklandırma çalışmalarından beklenen faydanın sağlanabilmesi için bırakılan yavru balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılık kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kirazlıköprü Barajı'nda ise 60 bin adet olmak üzere Bartın'da toplam 145 bin adet sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirilmiş oldu.