Bartın Irmağı'nda yeniden köpüklenme oluştu, nedenin azot gübresi olduğu belirtildi - Son Dakika
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Bartın Irmağı'nda yeniden köpüklenme oluştu, nedenin azot gübresi olduğu belirtildi

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Bartın Irmağı\'nda yeniden köpüklenme oluştu, nedenin azot gübresi olduğu belirtildi
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Bartın Irmağı'nda son yağışlarla yeniden köpüklenme oluştu ve son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Ekiplerin aldığı son iki numunede köpüklenmenin azot gübresinden kaynaklandığı belirtilirken gübrelerin yağmur sularıyla ırmağa sürüklendiği ileri sürüldü.

Bartın ırmağında son yağışlarla birlikte yeniden köpüklenme oluştu.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış Bartın Irmağı'nda su seviyesini yükseltti.

Yağmur suları ile çamur rengine dönen ırmağın Çağlayan mevkiinde su yol ile aynı seviyeye ulaştı. Şiddetli yağışta, ormanlık alanlardaki kütük parçaları da yağmur suları ile ırmağa sürüklendi. Hemen her yağışta yoğun bir köpüklenme oluşan ırmaktan ekipler numune aldı.

Alınan son iki numunede köpüklenmenin azot gübresinden kaynaklı olduğu belirtilirken tarım arazilerinde kullanılan gübrelerin yağmur suları ile ırmağa sürüklendiği ileri sürüldü.

Yetkililer, bu mevsimde gübreleme olmaması ve toprakta azalan azot nedeniyle köpüklenmenin son yağmurda daha da azaldığını ifade etti.

Öte yandan son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü kentte sağanak yağış devam ediyor.

Kaynak: İHA
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