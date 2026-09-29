Bartın Kocareis\'te kısrağa sağlık kontrolü yapıldı, değeri 2 milyon TL\'ye ulaşabilir

Bartın'da yetiştirilen ve değeri 2 milyon TL'ye kadar ulaşabilen safkan İngiliz kısrağı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Bartın'a bağlı Kocareis köyünde bulunan "Weepig Tree" isimli safkan İngiliz kısrağı, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerince kontrolden geçirildi.

Yaşına ve başarısına göre piyasa değeri 20 bin ile 40 bin dolar arasında bulunan İngiliz kısrağına, gerekli kontrollerinin ardından uygulanması gereken aşıları da yapıldı.

Yarış atının sağlık kontrollerine olumsuz bir duruma rastlanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.