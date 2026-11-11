Bartın Ulus\'ta Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 250 kestane ve defne fidanı dikildi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle 250 kestane ve defne fidanı dikildi.

Bartın'ın Kumluca beldesine bağlı Doğanköy'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Ulus Orman İşletme Müdürü Müşerref Tuğba Ekiz, Ulus İlçe Tarım Müdürü Özlem Aldemir, Ulus İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yusuf Polat, Kumluca Jandarma Karakol Komutanı Samet Akdoğan, Kumluca Orman İşletme Şefi Uğur Mercan, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidanları toprakla buluşturarak doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasına katkı sundu. Etkinlikte, ağaçlandırmanın yalnızca bugüne değil, yarınlara yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Cuma günü Kumluca beldesinde bin adet fidan dağıtımın da gerçekleştirileceği belirtildi