Başiskele\'de trafiği rahatlatacak kavşak düzenlemesinde sona yaklaşılıyor

Başiskele ilçesinde trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki ulaşım yatırımları kapsamında Başiskele Barbaros Mahallesi'nde mesai harcıyor. Atatürk Caddesi ile Kahramanlar Caddesi'nin kesişim noktasında hayata geçirilen projeyle, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve akıcı olması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında refüj imalatları büyük ölçüde tamamlanırken, Kahramanlar Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne geçişlerin daha kontrollü yapılabilmesi için sürücülere özel bir dönüş şeridi oluşturuldu. Bu sayede trafik yoğunluğunun azaltılması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Öte yandan, kavşaktaki görüş mesafesini artırmak ve gece sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla alana yeni aydınlatma direkleri monte edilecek.

Yayalar ve toplu taşıma kullanıcıları unutulmadı

Projede sürücülerin yanı sıra yaya güvenliği de ön planda tutuluyor. Bölgede güvenli erişim alanları oluşturmak amacıyla yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılırken, toplu taşıma duraklarının bulunduğu noktalardaki yaya kaldırımı imalatları da hızla sürüyor. - KOCAELİ