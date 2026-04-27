Başkan Aksun gönüllere dokunuyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentin dört bir yanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aksun, hem hal hatır soruyor hem de iletilen istekleri yerinde değerlendiriyor.

Yapılan hizmetlerin en kıymetli karşılığını vatandaşların samimi yaklaşımı ve güler yüzünde gördüklerini ifade eden Aksun, "Bu güzel şehre kazandırdığımız hizmetlerin en değerli karşılığını hemşehrilerimizin samimi sohbeti ve içten ilgisinde buluyoruz" dedi.

Başkan Aksun, gösterilen yakın ilgi dolayısıyla tüm Erzincanlılara teşekkür etti. - ERZİNCAN