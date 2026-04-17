Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz"

17.04.2026 10:31  Güncelleme: 10:34
Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında güncel olarak, Efeler ilçesinde Mimar Sinan, Milet, Sabahattin Ali, Batı Aydın, Doğu Aydın, Zeytin Dalı ve Ata Bulvarlarında, Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Paşa Yaylası'nda, Terziler Mahallesi'nde ve Fidanlık ile Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Caddelerinde, Nazilli ilçesinde Kahvederesi, Hasköy, Semailli ve Çaylı Mahallelerinde, Söke ilçesinde Adnan Kahveci ve Fatih Caddeleri ile Atburgazı, Ağaçlı, Demirçay, Sofular, Çavdar, Argavlı ve Akçakonak Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Turanlar, Çarıklar, Habibler, Çamköy ve Tekin Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar, Sandıklı, Eğrek ve Karagözler Mahallelerinde, Didim ilçesinde İnönü Bulvarı'nda ve 1001. ile Adnan Menderes Caddelerinde, Kuşadası ilçesinde Orhan Gazi Caddesi'nde ve muhtelif noktalarda, Çine ilçesinde İbrahimkavağı, Elderesi, Taşoluk, Yörükler ve Kirazderesi Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Dedeköy, Bağcılar ve Boydere Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve Koyunlar Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesinde Kayran ve Yukarı Yakacık Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Yazır Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Ziyaretli, Pınarlı, Örmepınar, Yeşilçam ve Karaahmetler Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Akçaköy Mahallesi'nde ve Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Malgaçemir Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar sürdürülüyor. Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam edeceğini ifade ederek "Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, çalışmalarımız ile kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" dedi. - AYDIN

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
