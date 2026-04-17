12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Orta Amerika ülkesi El Salvador, çete şiddetiyle mücadelede sınırları zorlayan yeni bir yasayı yürürlüğe soktu. Devlet Başkanı Nayib Bukele öncülüğünde kabul edilen düzenlemeyle, cinayet, terörizm ve tecavüz gibi ağır suçlara karışan 12 yaş ve üzeri çocukların müebbet hapisle cezalandırılmasının önü açıldı.

SERT GÜVENLİK POLİTİKALARINDA YENİ EŞİK

Uzun süredir çete suçlarıyla mücadele eden El Salvador yönetimi, yeni yasayla birlikte çocuk suçlulara yönelik cezai yaptırımları en üst seviyeye çıkardı. 26 Nisan’da yürürlüğe girecek düzenleme, ülkede “suça sıfır tolerans” politikasının en sert adımlarından biri olarak görülüyor. Düzenleme, ülkede yıllardır süregelen çete terörünü kökünden kazımayı hedefliyor.

BUKELE'DEN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Yasa, iktidardaki Nuevas Ideas partisinin meclisteki çoğunluğuyla kabul edilirken, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele eleştirilere sert çıktı.

Suçla mücadelede karalılığını her fırsatta dile getiren Bukele'nin öncülüğünde mart ayında anayasa değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilen yasa, mecliste ezici çoğunluğa sahip olan Nuevas Ideas partisi tarafından onaylandı. İnsan hakları savunucularının ağır ihlaller yaşanabileceği yönündeki uyarılarına rağmen Bukele, eleştirilere meydan okudu ve "Bu değişikliği kimin destekleyeceğini ve anayasanın katiller ile tecavüzcülerin hapiste kalmasını yasaklamaya devam etmesi gerektiğini kimin savunmaya cüret edeceğini göreceğiz." dedi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN SERT TEPKİ

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, düzenlemenin çocuk hakları açısından ciddi ihlaller doğurabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları mekanizmalarıyla yapılan ortak açıklamada, çocuklara müebbet hapis cezası verilmesinin uluslararası sözleşmelerle açıkça çeliştiği vurgulandı.

“ÇOCUK HAKLARIYLA ÇELİŞİYOR"

Uzmanlara göre yeni yasa, çocukların rehabilitasyonu yerine cezalandırılmasını öncelik haline getiriyor. Açıklamalarda, çocukların topluma yeniden kazandırılması gerektiği vurgulanırken, ağır hapis cezalarının uzun vadeli sosyal etkilerine dikkat çekildi.

ÇETE SEMBOLLERİNE DE YASAK GELMİŞTİ

El Salvador yönetimi daha önce de çetelerle bağlantılı sembollere karşı adımlar atmıştı. Bu kapsamda okullarda “Edgar” olarak bilinen ve gang kültürüyle ilişkilendirilen saç kesimi yasaklanmış, öğrencilere sıkı disiplin kuralları getirilmişti.