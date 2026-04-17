1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iş insanı Ural Kaspar’ın 1,5 yıllık evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlanırken, ayrılık magazin gündemine bomba gibi düştü.
“Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Helvacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık konuşuluyordu. Ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelen çift, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Bu sürpriz barışmanın ardından 28 Ekim 2024’te nikâh masasına oturarak evlenmişlerdi.
Evliliklerinin ardından kısa süre içinde ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin, Sora adını verdikleri kızları 2025 yılında dünyaya geldi. Bir dönem mutlu aile pozlarıyla dikkat çeken ikilinin evliliği uzun sürmedi.
Kasım 2025’ten itibaren çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Helvacıoğlu ve Kaspar çifti anlaşmalı olarak boşanırken, süreç tek celsede tamamlandı.
Boşanmanın ardından İrem Helvacıoğlu’nun sosyal medya hamlesi de gündem oldu. Oyuncunun “Kaspar” soyadını profilinden kaldırdığı ve eski eşiyle olan fotoğraflarını sildiği görüldü.
Öte yandan Helvacıoğlu’nun ayrılık sonrası Yuşa Türbesi’ni ziyaret etmesi de dikkat çekti. Oyuncunun bu ziyareti sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
