Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
18.04.2026 15:16
ORC Araştırma’nın 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da CHP üstünlüğünü korurken, Aydın ve Uşak’ta AK Parti’nin öne geçtiği, Kütahya’da ise MHP’nin birinci olduğu görülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin’de CHP önde kalmaya devam ederken, Antalya ve Burdur’da AK Parti’nin öne geçtiği, Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta’da mevcut durumun korunduğu, Osmaniye’de ise MHP’nin birinciliğini sürdürdüğü dikkat çekiyor.

ORC Araştırma tarafından 2026 yılının ilk üç ayında elde edilen verilerle hazırlanan anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Bugün yerel seçim olsa” başlığıyla yayımlanan çalışmada, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki büyükşehir ve il belediyelerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar yer aldı.

EGE BÖLGESİ’NDE GENEL TABLO KORUNUYOR

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da mevcut tabloya paralel şekilde CHP’nin önde olduğu görülüyor. Ancak Aydın ve Uşak’ta dengelerin değiştiği dikkat çekti. Ankete göre bu iki ilde AK Parti öne çıkıyor. Kütahya’da ise MHP’nin birinci parti olduğu görülüyor.

AKDENİZ’DE KRİTİK DEĞİŞİMLER

Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin’de CHP’nin üstünlüğünü koruduğu görülürken, Antalya ve Burdur’da AK Parti’nin öne geçtiği dikkat çekti. Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta’da AK Parti’nin mevcut gücünü sürdürdüğü, Osmaniye’de ise MHP’nin birinciliğini koruduğu görüldü.

BAZI İLLERDE EL DEĞİŞİMİ SİNYALİ

Araştırma sonuçları, özellikle Aydın, Uşak, Antalya ve Burdur gibi illerde yerel yönetimlerin el değiştirebileceğine işaret ediyor. Bu durum, yaklaşan seçimler öncesi siyasi rekabetin artacağı yorumlarına neden oldu.

VERİLER 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNE AİT

Paylaşılan sonuçların, 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen araştırmalara dayandığı belirtilirken, seçmen eğilimlerindeki değişimin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
