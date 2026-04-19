Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi - Son Dakika
19.04.2026 12:56  Güncelleme: 13:02
Sivas'ta boşanma aşamasındaki bir erkek, eşini 4 yerinden bıçaklayarak evde kilitledi. İtfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım estendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

