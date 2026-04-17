Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı - Son Dakika
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı

17.04.2026 17:00
Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in geride bıraktığı en büyük şey, yarım kalan hayalleri oldu. Bayram'ı tanıyan Ahmet Çağrı Yıldırım, "Hayali iyi bir futbolcu olmak ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmekti" dedi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden Bayram ve diğer çocuklar için okulun yanındaki Şehitler Camii'nde anma programı düzenlendi.  Programda lokma dağıtılırken, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Beşiktaş'ın Çarşı grubu da etkinliğe katılarak destek verdi.

GÜLER YÜZÜ VE FUTBOL SEVGİSİYLE TANINIYORDU

Henüz 10 yaşında olan Bayram'ın, çevresinde güler yüzü ve futbol sevgisiyle tanındığı belirtildi. Bir kulüpte futbol oynayan küçük çocuğun, yaşıtlarına göre yetenekli olduğu ve ileride iyi bir futbolcu olmasının beklendiği ifade edildi.

''HAYALİ FUTBOLCU OLUP, F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNU GÖRMEKTİ''

Bayram'ın ağabeyinin arkadaşı Ahmet Çağrı Yıldırım, "Bayram'ın adını yaşatmak için geldik buraya. Elimizden geldiğince son kişi kalana kadar Bayram'ın adını her yerde yaşatacağız. Bizim futbol, siyaset hiçbirimizin umurunda değil artık. Bayram futbolu seven bir çocuktu. Hayali futbolcu olmaktı. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta belki daha güzel yerde oynamaktı. Tatlı sürtüşmelerimiz oluyordu ufak tefek, o bir Fenerbahçeli olduğu için. Biz şampiyonluk gördük, onun hayali şampiyonluk görmekti. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmekti. Hepimizin ortak hayali artık bu. Bayram şehit olduktan sonra Fenerbahçe şampiyon olur, onun adına kutlamalara katılırız. Kendisi gibi güzel futbolculuğu vardı, güzel oynuyordu. Hayalini gerçekleştirebilecek bir çocuktu yaşayabilseydi" dedi.

''ÇOK GÜZEL BİR ÇOCUKTU''

Yiğit Ferhat Özdemir de, "Tüm şehirlerde bütün oluşumlarla beraber, Bayram ve diğer şehit olanlar için lokma dağıtımı yapacağız. Bayram, üniversite grubunun eski temsilciliğini yapan arkadaşımızın kardeşi. Bayram, çok güzel iyi bir çocuktu. Bayram'ın hayali futbolcu olmaktı. Bizler de futbol gruplarının temsilcileri olarak Bayram'ın adını yaşatacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

17:18
16:56
16:54
16:11
16:05
15:49
14:14
