Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zihinsel Engelliye Taciz Davasında Tahliye

18.04.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da zihinsel engelli Hamza S.'ye yapılan eziyet davasında 3 sanık adli kontrolle tahliye edildi.

ANKARA'da zihinsel engelli Hamza S.'nin (26) atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüsünün çekilip, sanal medyada paylaşılmasına ilişkin davada, tutuklu 3 sanık adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İş makinesi parçaları üretimi yapılan atölyede çalışan yüzde 61 zihinsel engelli Hamza S., yaklaşık 1,5 yıl önce iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanıp, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hamza S.'nin görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Hamza S.'nin yakınları, sanal medyadaki paylaşımı görerek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gözaltına alınan iş yeri çalışanları Kemal Budak, Mehmet Ali Şenkal ve Niyazi Ayhan, geçen şubat ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi B.Ç. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 sanığın 'Eziyet', 'Cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların yargılanmasına Ankara 87'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan, Kemal Buldak ile taraf avukatları ve şikayetçi Hamsa S. hazır bulundu. Sanıklar, olayın şaka amacıyla gerçekleştirildiğini, pişman olduklarını ve iş yeri sahibinin olay günü iş yerinde bulunmadığını belirterek, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Kemal Buldak, görüntüyü kaydettiğini belirtirken, Mehmet Ali Şenkal vincin kumandasını kontrol ettiğini söyledi. Niyazi Ayhan ise görüntüde gülen kişinin kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk tedbirinden beklenen faydanın sağlandığı gerekçesiyle, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 kez imza atma adli kontrol tedbiri ile sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:04:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.