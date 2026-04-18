Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var

18.04.2026 14:31
Tunceli'de devam eden Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9'açıktı. ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyinin avukatla yaptığı konuşmalar dosyaya girdi. Altaş görüşmede “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” itirafında bulundu.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya yeniden açıldı ve ortaya çıkan yeni delillerle dosya sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturdu.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

14 Nisan'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 9'a yükseldi.

ESKİ VALİ VE OĞLUNUN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Dün gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu sabah ise Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve üvey babası Engin Yücer tutuklandı.

İTİRAF VİDEOSU DOSYAYA GİRDİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki 'Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım.' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULAR

  • Engin Yücer (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)
  • Cemile Yücer (Zeinal’ın annesi)
  • ?Zeinal Abakarov (Gülistan’ın sevgilisi)
  • Erdoğan Elaldı (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)
  • Gökhan Ertok (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)
  • Şükrü Eroğlu (Vali Tuncay Sonel’in Koruması)
  • ?Ferhat Güven (Vali ile bağlantılı kişi)
  • ?Celal Altaş (ABD’de bulunan Umut Altaş’ın babası)
  • Nurşen Arıkan (Umut Altaş’ın annesi)

ADLİ KONTROL VERİLENLER

  • Uğurcan Açıkgöz (Mustafa Türkay SonelWin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)
  • ?Süleyman Önal (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)
  • Savaş Gültür (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER

  • Şüpheli Mustafa Türkay Sonel, (Vali Tuncay Sonel’in oğlu) tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir.
  • Şüpheli Çağatay Özdemir’in (Dönemin Başhekimi) Başsavcılığa sevki 20/04/2026 tarihinde planlanmaktadır.
  • Firari şüpheli Umut Altaş (firari şüpheli), Kırmızı Bülten işlemleri yürütülmektedir.
  • Tuncay Soner (Dönemin Tunceli Valisi) Başsavcılığa sevk
İHRAÇ POLİS İTİRAFÇI OLDU

Gülistan Doku’nun SIM kart verilerini sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok, etkin pişmanlık talebiyle verdiği ifadede dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i suçladı. Ertok, "Vali Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu beni 'Basın üstümüze geliyor' diyerek kandırıp teknik kabiliyetimden faydalandılar, beni kullandılar" dedi. SIM kartın kendisine valinin koruması tarafından verildiğini belirten Ertok, "Mağdur edildim, hukuksuz erişim sağladığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

