Karabük\'te yeni nesil otobüs durağı hizmete hazır

Karabük Belediyesi tarafından Balıkpazarı mevkiinde yapımı tamamlanan yeni nesil otobüs durağı hizmete hazır hale getirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi ve vatandaşların talep ile önerilerini dinledi.

Karabük Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni nesil duraklar; kapalı alan yapısı ve iklimlendirme sistemiyle dört mevsim konfor sunarken, dijital bilgilendirme ekranları ve aydınlatma unsurlarıyla ulaşımı daha düzenli ve güvenli hale getiriyor.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan Çetinkaya, şehir genelinde çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü belirterek, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çetinkaya, sahada olmanın ve vatandaşların görüşlerini birebir dinlemenin yol gösterici olduğunu ifade ederek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik benzer uygulamaların şehrin farklı noktalarında da sürdürüleceğini kaydetti.

Balıkpazarı çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte bölgenin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor. - KARABÜK