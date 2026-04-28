Başkan Işık\'tan yeşil Gürsu çağrısı

28.04.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
Gürsu'da geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangından sonra yapılan yeşillendirme çalışmaları ve atılan tohumlar meyvelerini verdi. Yanan alanlarda ilk filizler görülmeye başladı. Gürsululara ve Bursalılara çağrıda bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yeni filizlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Sonbahar aylarında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tohumlama çalışmalarının meyvesini en güzel şekilde verdiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'daki muhtelif noktalarında yangınlar oldu. Bu sebeple Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri burada çok titiz bir çalışma yürüttü. Tohumlama işlemlerimiz oldukça profesyonel gerçekleştirildi. Çok geçmeden burada atılan tohumların ilk filizlerini gördük. Burada artık her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem yeni filizleri korumak, hem rehabilite edilen yeni yeşil alanları koruyarak ziyaret etmemiz lazım" çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Çevre, Son Dakika

ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
