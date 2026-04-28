Başkan Işık\'tan yeşil Gürsu çağrısı

Gürsu'da geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangından sonra yapılan yeşillendirme çalışmaları ve atılan tohumlar meyvelerini verdi. Yanan alanlarda ilk filizler görülmeye başladı. Gürsululara ve Bursalılara çağrıda bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yeni filizlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Sonbahar aylarında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tohumlama çalışmalarının meyvesini en güzel şekilde verdiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'daki muhtelif noktalarında yangınlar oldu. Bu sebeple Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri burada çok titiz bir çalışma yürüttü. Tohumlama işlemlerimiz oldukça profesyonel gerçekleştirildi. Çok geçmeden burada atılan tohumların ilk filizlerini gördük. Burada artık her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem yeni filizleri korumak, hem rehabilite edilen yeni yeşil alanları koruyarak ziyaret etmemiz lazım" çağrısında bulundu. - BURSA