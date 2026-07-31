Başkan Karabatı sözünü tuttu - Son Dakika
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Başkan Karabatı sözünü tuttu

Başkan Karabatı sözünü tuttu
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın seçim döneminde verdiği vaatlerden biri olan parklara güvenlik kamerası kurulumu projesi etap etap hayata geçiyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın seçim döneminde verdiği vaatlerden biri olan parklara güvenlik kamerası kurulumu projesi etap etap hayata geçiyor. Belediye Bilgi İşlem Birimi tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışma kapsamında 9 park kurulum planına alınırken; Atatürk Kültür Parkı, Adnan Menderes Parkı ve Servet Somuncuoğlu Parkı'nda kamera sistemleri aktif olarak hizmet vermeye başladı. Yenileme çalışmaları süren Karaca Park da çalışmaların tamamlanmasının ardından projeye dahil edilecek. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, teknolojik altyapı yatırımlarıyla vatandaşların güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, çocukların ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.Karacabey Belediyesi, ilçe genelindeki parkların güvenliğini artırmak ve vatandaşların kamusal alanlarda daha huzurlu vakit geçirmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir güvenlik kamerası sistemi kurulum projesini hayata geçiriyor. Belediye Bilgi İşlem Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan parklar modern kamera altyapısıyla donatılıyor.Proje ile parklarda yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi, kamu düzeninin korunması, çocukların ve ailelerin güven içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda güvenlik kameralarının, muhtemel adli olayların aydınlatılmasına katkı sağlayarak caydırıcılığı artırması bekleniyor.

Güvenlik kamerası sistemi kurulum planı kapsamında; Esentepe Atatürk Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu, Akasya, Zeki Müren, Evren Esen, Çamlık Fatih Sultan Mehmet, Saadet Mahallesi, Faruk Çakır ve Mevlüt Bektaş Parkı yer alıyor. Belirlenen parklarda altyapı ve montaj çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda etap etap gerçekleştirilecek.

alışmalar kapsamında ise; Atatürk Kültür Parkı, Adnan Menderes Parkı ve Servet Somuncuoğlu Parkı'nda güvenlik kamerası kurulumu tamamlanarak hizmete alındı. Bu bölgelerde devreye alınan kamera sistemleriyle parkların 7 gün 24 saat izlenmesi sağlanırken, vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Karaca Park'ta devam eden yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenlik kamerası sistemi kurulumu da gerçekleştirilecek. Böylece yenilenen park, modern güvenlik altyapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Güvenli parklar oluşturuyoruz"

Parklara güvenlik kamerası kurulmasının seçim döneminde vatandaşlara verilen önemli vaatlerden biri olduğunu hatırlatan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediyenin teknolojik yatırımları kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Karabatı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize daha güvenli, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Karacabey sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz parklara güvenlik kamerası kurulumu projemizi etap etap hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabildiği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebildiği parklar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Teknolojiyi belediyecilik hizmetlerinin merkezine yerleştirerek kentimizin her noktasında güvenliği artıracak yatırımları sürdürüyoruz. Kurulumunu tamamladığımız parklarda sistemler aktif olarak çalışıyor. Planlamaya aldığımız diğer parklarımızda da en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Karacabey'imizin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda güvenlik, teknoloji ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik yatırımlarını sürdürürken, parkların daha güvenli hale getirilmesiyle birlikte hem kamu düzeninin korunmasına hem de vatandaş memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Karabatı sözünü tuttu - Son Dakika

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