Başkan İhsan Kurnaz: "Dünya miras değil, çocuklarımızdan emanet" - Son Dakika
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Başkan İhsan Kurnaz: "Dünya miras değil, çocuklarımızdan emanet"

Başkan İhsan Kurnaz: "Dünya miras değil, çocuklarımızdan emanet"
05.06.2026 11:01  Güncelleme: 11:03
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen 'Dünya Bize Emanet' etkinliğinde çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, doğanın gelecek nesillere bırakılması gereken bir emanet olduğunu söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, " Dünya, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Dünya Bize Emanet' temalı etkinliğe katıldı. Sevgi Kafe önünde düzenlenen etkinlikte, profesyonel dalgıçlar tarafından deniz çöpü temizliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte, çevre bilincinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çevre duyarlılığı ve bu bilincin erken yaşlarda kazanıldığına inanarak, bu konuda en çok gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

"Daha temiz ve yeşil bir gelecek"

Çevre koruma etkinlikleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Doğayı korumak, çevremizi temiz tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket ederek yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlarımızda bilinç ve çevre hassasiyeti uyansın istiyoruz. Denizlerimiz çok önemli. Denizlerimizin, çevremizin kirlenmemesi gerekiyor. Bu bilinç ve duyarlılığın erken yaşlarda başladığına inanarak en çok gençlerimize güveniyoruz. Dünya, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Daha temiz bir çevre, daha yeşil bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü dünya bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi, doğaya sahip çıkma sorumluluğunu küçük yaşlarda kazanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan İhsan Kurnaz: 'Dünya miras değil, çocuklarımızdan emanet' - Son Dakika

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