Başkan Taban'dan Mesudiye Mahallesi'nde İnceleme - Son Dakika
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Başkan Taban'dan Mesudiye Mahallesi'nde İnceleme

Başkan Taban\'dan Mesudiye Mahallesi\'nde İnceleme
08.07.2026 11:42  Güncelleme: 11:44
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mesudiye Mahallesi'nde kamulaştırma, yol açma, kaldırım, asfalt ve otopark çalışmalarını inceledi. 300 metrelik sokak asfaltlanıp, otopark kapasitesi 25 araca çıkarıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'ta gerçekleştirilen; kamulaştırma, yeni sokak açımı, kaldırım, asfaltlama ve otopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaz mevsimiyle birlikte yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi hem merkezde hem kırsalda dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokakta daha önce yapılan kamulaştırma ve yeni sokak açılması çalışmalarının ardından gerçekleştirilen asfalt, kaldırım ve otopark uygulamalarını yerinde inceledi.

Beraberindeki heyetle Şehit Er Şenol Çakır Sokakta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Taban, 300 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki sokak ile yeni açılan çevre sokaklarda asfalt kaplaması yapıldığını söyledi. Kaldırım uygulamasının da yapıldığı bölgede bu çalışmayla beraber sokak girişinde bulunan 16 araçlık otoparkın kapasitesinin 9 araçlık ilave yapılarak 25 araca çıkarıldığını da kaydeden Başkan Taban, "Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımız, asfalt kaplamalarımız sürüyor. Burada da artık çalışmayı tamamlayıp vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanını sunmuş olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alper Taban, İnegöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Taban'dan Mesudiye Mahallesi'nde İnceleme - Son Dakika

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