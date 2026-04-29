Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Veteriner hekimlerin üstlendikleri sorumluluk çok kıymetli"

29.04.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı çalışanlarıyla bir araya geldi. Doğal Yaşam Parkı'nı gezen ve veteriner hekimlerle sohbet eden Başkan Vekili Özdemir, sokaktaki canlardan yaban hayatına uzanan geniş bir sorumlulukla çalışan, her şartlarda yaşamı koruyan tüm veteriner hekimler ile personele, emekleri ve özverileri için teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların yaşam alanlarını tek tek gezen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, hayvanların bakım süreçleri, tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında da veterinerlerden detaylı bilgi aldı. Parkta yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Özdemir, özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan can dostlarına yönelik hizmetlerin de önemine dikkat çekti.

"Üstlendikleri sorumluluk çok kıymetli"

Başkan Vekili Özdemir'in ziyareti sırasında Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen iki cüce keçi ilgi odağı oldu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, daha sonra veteriner hekimler ve Doğal Yaşam Parkı çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Üstlendikleri sorumluluğun çok kıymetli olduğunu belirten Büşra Özdemir; "Veteriner hekimlerimizin gününü kutlamak istedik. Onların bu özel gününde yanlarında olmak istedik. Beraber güne güzel bir başlangıç yaptık. Bu zorlu süreçte özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diyerek çalışma arkadaşlarının Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

