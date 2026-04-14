Başkan Yıldırımkaya: "En büyük motivasyonumuz çocuklarımızın gülüşleri"

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, okulların ihtiyaçlarını karşılarken, en büyük motivasyonlarının çocukların içten gülüşleri olduğunu ifade etti.

Sultanhisar Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çevre düzenleme, yol bakım ve tamirat işlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Atça Atatürk İlkokulu'nda parke taşı çalışması yapıyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldırımkaya, "Atça Atatürk İlkokulu'ndayız. Okulumuzun bahçesi için parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürürken, en büyük motivasyonumuz yine çocuklarımızın içten gülüşleri oldu. Çocukların sevgisi, yapılan her hizmetin en güzel karşılığıdır. Onların neşesiyle güzelleşen bu okul bahçesi, yarınlara umutla bakan tertemiz yüreklerin oyun alanı olacak. Çünkü biz biliyoruz ki; bir çocuğun yüzündeki tebessüm, dünyayı değiştirecek en güçlü başlangıçtır" diye konuştu. - AYDIN