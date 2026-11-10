Başkentte etkili olan kar yağışı vatandaşları sokaklara akın ettirdi

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kesimlerde ve merkezi bölgelerde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçlar beyaz örtüye büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar da sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.