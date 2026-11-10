Başkentte etkili olan kar yağışı vatandaşları sokaklara akın ettirdi

Başkentte etkili olan kar yağışı vatandaşları sokaklara akın ettirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin merkezi bölgelerinde ve çeşitli kesimlerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokaklara akın edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kesimlerde ve merkezi bölgelerde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçlar beyaz örtüye büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar da sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
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