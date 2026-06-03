Başkan Akın\'dan çiftçiye destek

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Manyas Ovası'nda 2026 yılı sulama sezonu öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmalarını tamamlandı.

Balıkesir'in verimli topraklarında tarımsal üretimini sürdüren çiftçilerin suya zamanında ve düzenli şekilde erişebilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda sulama kanalları ve iletim hatları sulama sezonuna hazır hale getirildi. Manyas Barajı Regülatörü'nde gerçekleştirilen sezon açılış programına Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, ilgili daire başkanları, yöneticiler ve çiftçi temsilcileri katılım sağladı.

Çiftçi odaklı hizmetle üretim gücü artacak

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sulama sezonu öncesinde Manyas Ovası Sulama Tesisi'nde bakım ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. BASKİ'nin altyapı destekleri sayesinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı Manyas'ta sulama sezonunun verimli ve kesintisiz geçmesi için, açık sulama kanallarında makinalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Temizlik çalışmalarının ardından gerçekleştirilen yabancı ot mücadelesiyle ana iletim hatlarının sağlıklı ve düzenli su iletimi yapması sağlandı. Kapalı sulama hatlarında ise bakım, kontrol ve teknik inceleme çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmalar sayesinde sulama altyapısının işlevselliği artırılırken, sezon boyunca oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlandı.

2 bin çiftçi için kesintisiz sulama hedefi

Manyas Ovası Sulama Tesisi'nden faydalanan yaklaşık 2 bin çiftçinin sulama faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmesi adına tüm teknik ve operasyonel hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. Üreticinin emeğini korumayı öncelik haline getiren BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal üretime verdiği destekle kırsalda kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyor.

Üreticilerin bol bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, "Barajımızın kapasitesi şu anda yüzde yüz dolu durumda. Buradan salınan su ile 150 dönüm arazi sulanıyor. Yaklaşık 2 bin çiftçimize hizmet vermekteyiz. Bölge olarak çok güzel bir kış dönemi geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemi de çok güzel bir şekilde geçirerek çiftçimiz için bol bereketli hasat zamanına da kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ekiplerince buraya toplandık, güzel bir açılış oldu. Manyas'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Karakoyun: "Tarla yollarını da yapıyoruz"

Çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, "Öncelikle Ahmet Akın Başkan'ımıza bütün çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sadece su vermekle iş bitmiyor. Bütün tarla yollarını yapıyoruz. En yakın zamanda da çiftçilerimizle buluşturacağız. Allah herkesin bereketini artırsın" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, "Çiftçilerimize hayırlı, bol bereketli harmanlar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR